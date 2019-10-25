سيد عبد الحفيظ يكشف عن حقيقة شكوته من فايلر إلى الخطيب.. فيديو

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، إن فايلر المدير الفني للنادي، يقدم أداء جيد مع النادي، مشيرا إلى أنه يهتم بالتفاصيل الصغيرة، والتي تحقق الفارق.



وأضاف سيد عبد الحفيظ، في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن فايلر يتعامل مع الجميع بأسلوب جيد جدا، وخاصة مع اللاعبين، وهناك روح جيدة بينه وبين اللاعبين.



وعلق سيد عبد الحفيظ على ما تم تداوله على شكوته لرئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، من فايلر، مؤكدا أن ما يحدث من مشكلات أو صراعات فذلك لا يوجد في النادي الأهلي، قائلا: "خناقة لاعب مع رئيس نادي أو مدرب مع رئيس نادي مش عندنا".

