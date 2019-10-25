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فن

بـ جيب قصير .. إنجي شرف تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:04 م
إنجي شرف
إنجي شرف
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محمد بدران
نشرت الفنان إنجي شرف، صورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وارتدت إنجي شرف، جيب احمر قصير للغاية، على بلوزة من الأعلى، بأكمام طويلة، باللون الأسود، وهو ما ابرز بشكل كبير رشاقتها، وأنوثتها.

وتركت إنجي شرف، شعرها منسدلا عبر اكتافها بشكل انسيابي، ومميز، ولم تتكلف في وضع المكياج، مع أحمر شفاه باللون الأحمر. ولاقت الصور إعجاب الكثير من متابعيها.

وفي سياق اَخر تشارك إنجي في بطولة مسلسل "منطقة محرمة" مع الفنان خالد النبوي الذي كان مقررا عرضه في السباق الرمضاني الماضي إلا أنه تم تأجيله في اللحظات الأخيرة.

مسلسل "منطقة محرمة" بطولة خالد النبوي ومحمود عبد المغني وأمل بشوشة ومحمد كيلاني وسميرة مقرون وأميرة هاني وثراء جبيل وشريف عمر ويحيى أحمد وجميل برسوم ومحسن منصور، وتأليف يوسف حسن يوسف وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة فريم ميكرز وإشراف عام على الإنتاج أمل الحامولي ورشا الحامولي.
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بـ جيب قصير .. إنجي شرف تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة
بـ جيب قصير .. إنجي شرف تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة
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