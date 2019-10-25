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فن

أشرف عبد الباقي ينشر صورا من كواليس مسرح مصر في موسم الرياض

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:58 م
فريق مسرح مصر
فريق مسرح مصر
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محمد بدران
نشر النجم أشرف عبد الباقي صورا له من كواليس مسرح مصر بصحبة نجوم الفريق من مدينة الرياض، في إطار مشاركتهم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهر أشرف عبد الباقي برفقة نجوم مسرح مصر وعلق قائلًا "من كواليس الليلة الثانية لعروض مسرح مصر في موسم الرياض "

ويقدم أشرف عبد الباقي ونجوم المسرحية عرضهم الرسمي بموسم الرياض ابتداءً من يوم الخميس 24 وحتى يوم الاحد 27 أكتوبر الجاري، قبل العودة لمصر لاستكمال الموسم السابع والاخير لهم.

يُذكر أن موسم الرياض بدأ في 11 أكتوبر الجاري ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل لمدة 70 يوما في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائر، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدها.

أشرف عبد الباقي ينشر صورا من كواليس مسرح مصر في موسم الرياض
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