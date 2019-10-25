مخاطر الحرمان من النوم.. أبرزها ضعف المناعة

توجد العديد من المخاطر على الإنسان نتيجة الحرمان من النوم، حيث إن هناك العديد من الدراسات التي حذرت من عدم الحصول على القسط الكافي من النوم، لأن المعدل الطبيعي يجب أن يتراوح ما بين ٦ساعات إلى٧ ساعات في الليل، وذلك لكي يستعيد الجسم عافيته، ويعيد توازنه.



وفيما يلي ووفقا لما ذكر في موقع هيلث لاين، فسوف نقوم بتوضيح ابرز مخاطر الحرمان من النوم لكم ٦ أضرار قلة النوم، وتشمل:



1- زيادة الوزن:



بسبب انخفاض في مستوى هرمون اللبتين وإلى زيادة مستوى الأنسولين، مما يؤدي إلى تخزين المزيد من الدهون، والذي بدوره يؤدي غلى زيادة الوزن.



2- ضعف الجهاز المناعي:

مع الحرمان من النوم يصبح جسم الإنسان أكثر عرضة للعديد من الأمراض والالتهابات، والذي يحدث بسبب ضعف جهاز المناعة لديك.



3- ضعف وظيفة المخ:



قلة الراحة يمكن أن تضعف وظيفة الخلايا العصبية في إصلاح التلف ، وبالتالي إضعاف الوظائف الإدراكية والإبداعية، والذي يؤدي إلى تقلبات مزاجية متكررة للشخص.



4- الاضطرابات العصبية:



ويتسبب الحرمان من النوم في الإصابة بـ الاضطرابات العاطفية فقط، بل يسبب أيضًا أمراضًا نفسية وعصبية خطيرة، وتشمل الهوس، والهلوسة ، والاكتئاب المزمن.



5- تناول الأطعمة غير الصحية:



الحرمان من النوم هو السبب الرئيسي لزيادة الشهية، وتناول المزيد من الوجبات خلال وقت السهر محاولة منك أن تبقيك نشيطًا في الليل، حيث ان الحرمان من النوم يمكنه ان يتسبب في تغير طبيعة الهرمونات في الجسم.



6- مشاكل البشرة:



ومن ابرز اضرار الحرمان من النوم هو الإفراط في إفراز الكورتيزول، والذي يمكن أن يؤثر سلبا على صحة بشرتك، وزيادة مشاكل البشرة.