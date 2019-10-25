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محافظ الغربية: إجراء محاكاة لغرق الأنفاق استعدادا للتعامل مع أي أزمة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:47 م
امطار
امطار
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عمرو ممدوح
قال اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، إنه تم إجراء سيناريوهات للتعامل مع سقوط الأمطار قبل الموجة الأخيرة من التقلبات الجوية.

وأضاف السعيد، في تصريحات تلفزيونية، أنه تم إجراء محاكاة في جميع أنفاق المحافظة، لتكون جميع فرق العمل جاهزة ومستعدة ولديها خبرة في التعامل مع أي أزمة أو تساقط أمطار غزيرة أو سيول قد تحدث.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم توجيه عربات كسح المياه للأماكن التي تتواجد فيها تجمعات للمياه، مشيرا إلى أن المحافظة ليس لديها الإمكانية لتطوير البنية التحتية في جميع مناطق المحافظة، إلا أن أي طرق جديدة يتم الحرص على توفير مصارف للمياه بها.

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