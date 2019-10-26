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مرأة

في موسمه.. 4 نصائح لتحضير حلويات البلح

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
في موسمه.. 4 نصائح
في موسمه.. 4 نصائح لتحضير حلويات البلح
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أسماء عبد الحفيظ
مع دخول فصل الشتاء يبدأ موسم البلح بكل أنواعه ونظرًا لقيمته الغذائية يجب الاهتمام بالاستفادة منه وتقديمه للكبار والصغار في عدة أشكال بدلًا من تناوله كما هو، لهذا سنتعرف اليوم على أهم تفاصيل تحضير حلويات البلح المختلفة وكل أسرارها بنصائح الشيف نجلاء الشرشابي.

- لا بد أن يسلق البلح حوالي ساعة تقريبًا قبل تحضير المربى والكمبوت وخاصة البلح الأحمر وأي نوع بلح صلب آخر، حتى تتم تسويته جيدًا أولًا قبل تحضيره.

- يمكن إضافة قطع صغيرة من البنجر على البلح المسلوق المحضر لعمل المربى حتى يحسن شكل ولون البلح ويزيد من قيمته الغذائية.

- من الممكن أن تفرم مربى البلح بعد تحضيرها وقبل تخزينها مما يجعلها انسيابية وسهلة الفرد في السندوتشات والحلويات الأخرى، كما يعمل ذلك على إخفاء ملامح مربى البلح لكى الأطفال الصغار يتناولونها وللاستفادة من قيمتها الغذائية .

- عند تحضير البلح لعمله كحشو للشوكولاتة لا بد أن يقشر ويسلق وينزع النواة منه حتى يسهل تناوله.

حلويات البلح:
كيك البلح
مربى البلح
بلح بالشوكولاته
بلح بالبشاميل
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طريقة عمل مربى تين برشومي

طريقة عمل كيك البلح لـ نجلاء الشرشابي

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