9 مفاجآت فى انتظار مواليد برج العقرب آخر الشهر

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا كشف خبير الأبراج أحمد مصطفى عن أخبار سعيدة فى أنتظار برج العقرب فى نهاية هذا الشهر وهى عبارة عن :



- انكثار موجة الحزن والضيق بأمر الله .



- عودة شيء غالي جدا عليك .



- مقابلة شخص ربما يكون طال البعد بينكم كثيرا .



- توتر واضطراب فى الحياه الزوجيه وربما مشاكل .



- زيارة لمكان كنت تشتاق اليه كثيرا .



- مخالفه مع الشريك عاطفيا ومشاحنات شديدة .



- تحسن فى الأمور المادية نوعا ما .



- الأيام الأكثر تجاوب روحانيا وفلكيا .



- من يوم 3 إلى يوم 17 ومن يوم 21 إلى يوم 27 .