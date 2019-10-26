تامر عبد الحميد: اللجنة الخماسية لا تسعى لتحقيق مصالح شخصية.. فيديو

اعتبر تامر عبد الحميد، لاعب نادي الزمالك السابق، أن ما يحدث من تغييرات في الاتحاد المصري لكرة القدم سواء كان برحيل مجلس المهندس هاني أبو ريدة، أو قدوم لجنة خماسية تم اختيارها بعناية، بسبب سوء إدارة.



وذكر تامر عبد الحميد، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، الذي يذاع على قناة DMC، أن اللجنة الخماسية التي كلفت بالإدارة ليس من حق أحد من أعضائها الترشح في الانتخابات القادمة لرئاسة الاتحاد، وهذا يضمن أن ما تقوم به اللجنة هو لصالح الاتحاد وليس لتحقيق أي مصالح شخصية، وأنها على قدر كبير من الدراية والكفاءة والخبرة للإدارة الجيدة.



وأوضح تامر عبد الحميد، أن أهم ما يتضمنه الاتحاد من ملفات هو ملف الدوري العام المصري، الذى يعد من أكثر الملفات التي كان يتم التلاعب فيها وفي نتائجها، ولكن الآن أصبح هناك نزاهة بما يخص هذا الملف ومواعيد شبه منتظمة يلتزم بها الاتحاد.



وأضاف تامر عبدالحميد أن قرار تأجيل الدوري المصري الذي لم يرض عنه الكثير، ولكن على صعيد آخر نال رضا بعض من الجهات هو نتيجة عدم التنسيق في القرار، وأن ما ورد من تأجيل مباراة الأهلي والزمالك كان بقرار أمني لم يستطع أي من الأطراف التدخل فيه.



وطالب بأن تتفق الجهات المختلفة للتنسيق فيما بينهم لاتخاذ ما يتعلق من قرارات خاصة بالاتحاد المصري والكرة المصرية.

