(GPS) في صراع الشرق الأوسط

تقوم القوات الروسية بتشويش أنظمة GPS في الشرق الأوسط، وهذه حملة الحرب الإلكترونية توثر على تجمع القوات الأمريكية في المنطقة و على كفاءتها على قيام ضربات محتملة على إيران. "منذ لاحظ في بدايات مارس 2018، الطيارين يشتكون في الشرق الأوسط، وتحديدا حول الأهداف السورية، من أن أنظمة GPS تقوم بتوجيه لمواقع خاطئه أو توقفت عن العمل تماما،" وذكرت تايمز أوف إسرائيل في أواخر يونيو 2018. وتمت الإشارة اضطراب فى الملاحة عبر الأقمار الصناعية لطائرات تحلق عبر المجال الجوي الإسرائيلي بسبب تداخل اتصالى من القاعدة الجوية الروسية داخل سوريا ، وفقا للبيانات الأمريكية . لا يبدو أن هذا التدخل في استقبال نظام تحديد المواقع العالمي موجه بشكل خاص إلى إسرائيل ، من المحتمل أن تكون الدولة الإسرائيلية عانت من ضررًا جانبيًا في قيام موسكو بحماية قواتها من هجمات الطائرات الإسرائيلية بدون طيار وتأكيد هيمنتها على فى هذا المجال الإلكتروني.

أفادت المصادر الإسرائيلية انها "مقتنعة بشكل متزايد" بأن ثلاثة أسابيع من تعطل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الرحلات الجوية المدنية هي من الآثار الجانبية للتشويش والخداع الروسي في سوريا . "تحاول موسكو أن تتدخل في كل المسارات الايكتونيه من الطائرات الغربية - بما في ذلك طائرات F-22 و F-35 المتطورة - والطائرات بدون طيار ". نشر سلاح الجو الأمريكي ابتداءً من أبريل 2019 مقاتلين من طراز F-22 و F-35 في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة ، على التوالي ، كجزء من تعزيز أوسع للقوات مع أوامر بالاشتباك مع طهران عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانب واحد لسحب الولايات المتحدة من اتفاق الحد من البرنامج النووي الإيراني.

وقد أفادت شبكة سي إن أن السفن التي تبحر عبر مضيق هرمز والخليج تشهد تداخلًا في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والعديد من المشكلات الأخرى التي يشك المسؤولون الأمريكيون في أنها من فعل الإيرانيين . وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية والإدارة البحرية لوزارة النقل ، فقد أبلغت السفن عن تداخل في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والتلاعب في الاتصالات وتشويش. صرح مسؤول دفاعي أمريكي لشبكة CNN أن الإيرانيين لديهم القدره على تشويش يهدف إلى تعطيل أنظمة الملاحة GPS واعاده توجيه السفن والطائرات الامريكيه حتى يتم اختراق المياه أو المجال الجوي الإيراني. أبلغت السفن الامركيه التي تمر عبر مضيق هرمز والخليج عن تداخل غير عادي في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). أصدرت الإدارة البحرية لوزارة النقل تحذيرًا يوم بشأن التهديدات التي تتعرض لها السفن التجارية التي تشتيك معها إيران ، قائلة إن السفن العاملة في المنطقة تعانى من اتصالات " المخادعة من كيانات مجهولة تدعي كاذبًا أنها سفن حربية أمريكية أو التحالف ".وبالتالى تسمح لايرن بالادعاء بنها تحت العدوان الامريكى. وقيل إن حادثين على الأقل ينطويان على تدخل GPS " بسبب التوترات الإقليمية المتصاعدة ، يمكن أن تؤدي احتمالية سوء التقدير أو تحديد الهوية إلى أعمال عدوانية ضد السفن التابعة للولايات المتحدة والحلفاء والشركاء في التحالف الذين يعملون في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عُمان" ، القيادة المركزية الأمريكية ، التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ".

في بعض الحالات ، قال مسؤول دفاعي أمريكي لشبكة CNN ، إن سفن البحرية الإيرانية والحرس الثوري الإيراني قد خدعت نظام التعرف الآلي الامركى وجعل سفن امركيه تبدو وكأنها سفن شحن تجارية. وقال المسؤول إن إيران لديها أجهزة تشويش على نظام تحديد المواقع تعمل في جزيرة أبو موسى ، في الخليج بالقرب من مضيق هرمز ، على ما يبدو هذا يسبب تحويل المسار السفن والطائرات الى المياه أو المجال الجوي الإيراني ، وبالتالي يبرر الاستيلاء. في أعقاب سلسلة من ما وصفته الولايات المتحدة بهجمات بالألغام على سفن الشحن التجارية من قبل إيران ، بدأت القوات الإيرانية في الاستيلاء على ناقلات. بعد أن استولت القوات البريطانية على ناقلة إيرانية يُعتقد أنها انتهكت عقوبات الاتحاد الأوروبي ، هذا فى الوقت الذى قام الإيرانيون الاستيلاء على ناقلة النفط البريطانية بريتيش هيريتج.

الآن ، أصبحت الممارسة شائعة ، حيث تتجنب الحكومة الإسرائيلية أي بيان رسمي، إذا كانت روسيا تعمل بالفعل على تعطيل نظام تحديد المواقع في( دولة صديقة وهى اسرائيل )عن طريق الصدفة ، قد يكمن الجواب في التقاليد الجديده للحرب الإلكترونية الروسية ، التي - رغم أنها أقوى بكثير من الحرب الأمريكية الإلكترونية - لا تزال تعتمد على ممارسه الاستهداف الواسع أكثر من الاستهداف الدقيق. أعلن الاتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية وسلطة المطارات الإسرائيلية في أ منتصف 2018 حتى 2019 أن العديد من الرحلات الجوية فقدت إشارة القمر الصناعي لنظام تحديد المواقع أثناء الطيران داخل أو خارج مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل ربما لهذا تكررت زيارات ناتنياهو الى موسكو. "من المثير للاهتمام ، أن أنظمة GPS الأرضية لا تتأثر من هذا الاضطراب فى الاتصال" ، أشار Breaking Defense "هذا يجعل التشويش على نظام تحديد المواقع للطيران محددًا بشكل مثير للريبة - علامة أخرى على أنه ليس خللًا بسيطًا ولكنه نوع من الأسلحة الإلكترونية. وقد استثمر الروس بكثافة في أنظمة الخداع عالية الأداء التي ترسل إشارات زائفة لنظام تحديد المواقع تصل إلى 500 مرة أقوى من تلك الحقيقية ، مما يؤدي إلى ضلال الملاحين المدنيين. "

"تم اكتشاف هذا النمط من إشارات GPS لأول مرة خلال مناورات Trident Junction في الناتو في النرويج في نهاية شهر أكتوبر 2018" ، وفقًا لتقارير الدفاع .وقالت وكالة الاستخبارات الدفاعية النرويجية إنها تتبعت مصدر التشويش على قاعدة عسكرية روسية في شبه جزيرة كولا القريبة شديدة التحصين. وقالت المخابرات العسكرية الفنلندية إن تحليل النرويج يعكس الحقيقة وقامت بتحقيقها وتقويمها ". في أواخر عام 2018 ، قدمت كل من فنلندا والنرويج شكاوى إلى روسيا بشأن الاضطرابات. "وحذر قادة الدفاع والطيران المدني في فنلندا والنرويج أن التشويش GPS يشكل خطرا كبيرا على الطائرات العسكرية والتجارية على حد سواء باستخدام المجال الجوي المتضررين في مناطق شمال العليا". طلبت روسيا تقديم دليل. قام وزير الدفاع النرويجي فرانك باكه ينسين بتقديم البرهان "، " قالت روسيا ،" شكرًا ، هذا يرجع الى ضعف خبرائنا فى ذالك"، قال Bakke-Jensen "الحصول على مثل هذا الرد من روسيا أمر إيجابي". حيث تضمنت أن التشويش كان مقصودًا". "كانوا يمارسون التمرين بالقرب من الحدود وكانوا يعلمون أن هذا سيؤثر على مناطق على الجانب الآخر".

يخطط الجيش الأمريكي لاختبار أنظمة GPS المقاومة للتشويش في أوروبا كخطوة محتملة نحو مواجهة الحرب الإلكترونية الروسية. من المفترض أن يحصل فوج الفرسان الثاني التابع للجيش في ألمانيا على نظام GPS جديد مقاوم للتشويش بحلول نهاية عام 2019.في أعقاب هذه الحوادث ، عملت الولايات المتحدة على تأسيس تحالف لحماية الشحن التجاري في منطقة الخليج . وقد ألزمت وزارة الدفاع البريطانية بالفعل البحرية الملكية بهذه المهمة. الولايات المتحدة لها مهام واسعه في المنطقة ، بما في ذلك السفن والطائرات التي تم نشرها لمواجهة التهديدات الإيرانية ، والفرقاطة البريطانية إتش إم إس مونتروز والمدمرة إتش إم إس دنكان تولت الدفاع الإلكتروني عن السفن في المنطقة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية: "إن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالعمل مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لحماية حرية الملاحة ، والتدفق الحر للتجارة ، وحماية السفن والموظفين الأمريكيين في هذه المنطقة".

بشكل عام فان الإدارة البحرية الامريكية اصدرت توجيه عن لاضطرابات GPS موسعة في الشرق الأوسط. وتم تجديد ويكرر التحذيرات لشرق المتوسط ​​ وتمت إضافة ميناء جدة في المملكة العربية السعودية. كما تم رفع تقارير إلى مركز خفر السواحل في الولايات المتحدة حول الاضطرابات في ميناء حيفا الإسرائيلي ومضيق هرمز. أظهر تحليل أجرته مؤسسة Resilient Navigation and Timing ومؤسسة C4ADS ان نمط من الاضطرابات المستمرة في المياه الروسية للبحر الأسود. وأيضًا ، يشتبه في تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) من قِبل روسيا أثناء مناورات قام بها الناتو مؤخرًا. لقد تم إلقاء اللوم على النزاع المسلح في سوريا في الكثير من الاضطرابات قبالة شواطئها. يشتبه البعض في أن التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لدعم الصيد غير القانوني هو سبب مشكلات قبالة بورسعيد ، وقد تم اقتراح ان الزاعات بسبب الصراع على حقوق المعادن والغاز التي شوهدت بالقرب من قبرص. يشتبه في أن الاضطرابات في البحر الأسود هي إجراءات أمنية مرتبطة بسفر مسؤولي الحكومة الروسية.