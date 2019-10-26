قتله وهرب .. مصرع مسن صدمته سيارة بالمنصورة

لقي شخص مسن مصرعة بعدما صدمته سيارة ميكروباص علي طريق السواقي - اويش الحجر التابعه لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد خالد الزينى مأمور مركز شرطة المنصورة من أهالي قرية أويش الحجر بمصرع شخص مسن صدمته سيارة ميكروباص علي الطريق وهروب السائق .



وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد احمد توفيق رئيس المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع عبد المعبود عبد الباقي 60 عاما وذلك بعدما صدمته سيارة ميكروباص تحمل ارقام 3619 د،ط.ج د أثناء سيرة علي طريق السواقي اويش الحجر ، وهروب السائق عقب الحادث تاركا السيارة .



وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى المنصورة العام الجديد تحت تصرفات النيابة العامة ، وتم التحفظ علي السيارة.



وتحرر عن ذلك المحصر اللازم واخطرت النيابة التى كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط السائق الهارب.