احذر الاكتئاب الموسمي.. أعراضه وطرق التغلب عليه



- انخفاض الطاقة

- النوم لفترات طويلة

- تناول كثير من الطعام

- صعوبة فى التركيز



ولكن يمكننا عند بداية الشعور بهذه الأعراض أن نتخلص منها عن طريق:



- التعرض لضوء الشمس كل يوم لفترة من الوقت

- استنشاق الهواء الجيد

- الخروج مع الأصدقاء وعدم الجلوس فى المنزل لفترة طويلة

- التعرف على ناس جديدة



وإذا كانت الحالة أسوأ من الطبيعى يمكنك اللجوء إلى طبيب نفسى لمساعدتك بشكل أفضل.

يعاني كثير من الأشخاص من التقلبات المزاجية، أو الاكتئاب الموسمى الذى يحدث للشخص عند اختلاف فصول السنة أو فى بداية فصل معين، لكنه لا يترتب على تغير فصول السنه وحسب لكن توجد عوامل أخرى تؤدى إلى الاكتئاب الموسمى وقدم موقع webmd البعض منها...وعلى الرغم من أننا حتى الآن لا نعلم السبب الرئيسى إلا أن الدماغ هو الذى يتعلق بكل شئ، ولا يكون الاكتئاب بسبب موسم معين لكن بمواقف حدثت فى هذا الوقت من السنة.وتوجد بعض العلامات التى توضح بداية الاكتئاب الموسمى وهى: