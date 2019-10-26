Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احذر الاكتئاب الموسمي.. أعراضه وطرق التغلب عليه

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:15 م
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
يعاني كثير من الأشخاص من التقلبات المزاجية، أو الاكتئاب الموسمى الذى يحدث للشخص عند اختلاف فصول السنة أو فى بداية فصل معين، لكنه لا يترتب على تغير فصول السنه وحسب لكن توجد عوامل أخرى تؤدى إلى الاكتئاب الموسمى وقدم موقع webmd البعض منها...

وعلى الرغم من أننا حتى الآن لا نعلم السبب الرئيسى إلا أن الدماغ هو الذى يتعلق بكل شئ، ولا يكون الاكتئاب بسبب موسم معين لكن بمواقف حدثت فى هذا الوقت من السنة.

وتوجد بعض العلامات التى توضح بداية الاكتئاب الموسمى وهى:

- انخفاض الطاقة
- النوم لفترات طويلة
- تناول كثير من الطعام
- صعوبة فى التركيز

ولكن يمكننا عند بداية الشعور بهذه الأعراض أن نتخلص منها عن طريق:

- التعرض لضوء الشمس كل يوم لفترة من الوقت
- استنشاق الهواء الجيد
- الخروج مع الأصدقاء وعدم الجلوس فى المنزل لفترة طويلة
- التعرف على ناس جديدة

وإذا كانت الحالة أسوأ من الطبيعى يمكنك اللجوء إلى طبيب نفسى لمساعدتك بشكل أفضل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب أعمارهن الطويلة.. النساء أكثر عرضة له من الرجال.. هذه أسباب وأعراض الإصابة بمرض الزهايمر.. وهكذا يتم اكتشافه مبكرا

أسباب صادمة لشعورك بالجوع ليلا .. رقم 7 غير متوقعة

تعرف على 5 أمراض لا تتوقعها تؤثر على شخصيتك

أشياء تجعلك تتجنب الاكتئاب الموسمي ..فيديو

ترشيحاتنا

غسلوها ووضعوها في النعش.. شاهد ميتة تستيقظ قبل إحراق جثتها بلحظات

أيهما أولى سداد الدين أم الوفاء بالنذر.. دار الإفتاء تجيب

عزة مصطفى تفضح كذب الهارب محمد علي .. فيديو

أسوأ واحد هو عارف نفسه| رانيا يوسف مصدومة من أزواجها الثلاثة فماذا قالت؟ | شاهد

بشرى من البرلمان بشأن توفير وظائف جديدة

بعد خروجه من حسابات ميتشو ... 3 أندية تسعى للحصول على خدمات نجم الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه

شاهد.. غيوم فى سماء القاهرة وتوقف سقوط الأمطار

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور