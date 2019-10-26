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منوعات

القاهرة تحصل على المركز الثالث بقائمة Lonely Planet's لعام 2020 .. والسبب

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف
وصفت القاهرة عبر تقرير أعدته شبكة " سي ان ان" الامريكية، بانها احد اجمل المزارات السياحية في العالم، حيث حازت مصر على المركز الثالث من قائمة Lonely Planet's لعام 2020

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن عندما يتم افتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل في الجيزة ، خارج القاهرة ، سيكون أكبر متحف في العالم - على مساحة 5.2 مليون قدم مربع مخصص لحضارة واحدة.

سيشمل مشروع الذي وصل قيمته بنحو مليار دولار كنوزا من المتحف المصري المزدحم في ميدان التحرير بوسط القاهرة ، ولكن بمساحة أكبر بكثير مزودة 17 مختبرا مخصصة لإنقاذ وترميم قرون من الآثار المصرية-وجميعها تطل على الأهرامات الكبرى.

وستشهدت الـ "سي أن أن" بحديث توم هول ، نائب رئيس Lonely Planet's"  والذي قال انه بالرغم من ضخامة القاهرة وصخبها ، إلا أنها تستحق الاستكشاف ، حيث لا يمكن ان يفوت اي شخص الشعور بالاثارة التي توجد بالقاهرة.

واضاف " هول" ان القاهرة تضم مركزًا تاريخيًا معتمدًا من قِبل اليونسكو، واشار إلى انه أحب استكشاف مشهد الطعام المزدهرة في القاهرة، فضلًا عن استكشاف الفن الإسلامي والآثار المسيحية ، وبازارات الخيام .
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