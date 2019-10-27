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رياضة

شوبير ردا على منتقديه: مش فاضى للحاجات التافهة وأشباه الرجال

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:09 ص
الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير
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حسام الحارتي
وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة شديدة اللهجة إلى منتقديه عبر الساحة الرياضية والإعلامية قائلا : "لا أغضب من الانتقادات".

وأضاف شوبير خلال لقائه بفضائية "الأهلي": " مش فاضى للحاجات التافهة وأشباه الرجال ومش بشغل بالي بكلام الناس التافهة، ولا أملك وقتا للهجوم على الآخرين".

وأكد شوبير أنه يواجه مشكلة كبيرة للغاية لحظة توافده ضيفا بأحد البرامج والقنوات الرياضية قائلا :" مشكلتى لما أكون ضيف بكون صريح زيادة عن اللزوم".
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