بعد 30 عاما من عرضه .. نجوم رفضوا فيلم يا عزيزى كلنا لصوص

30 عامًا مرت على أول عرض لفيلم يا عزيزى كلنا لصوص والذى قام ببطولته الفنان محمود عبد العزيز، حيث كشف المؤلف مصطفى محرم فى مذكراته التي حملت اسم "حياتى فى السينما" عن كواليس هذا العمل.



قال محرم خلال الجزء الثالث من مذكراته، إن العمل تم عرضه على الفنان حسين فهمى ليقوم بمشاركة محمود عبد العزيز فى بطولته إلا أنه إعتذر، وتم ترشيح الفنان صلاح قابيل بدلًا منه .



أما الدور الذى قامت بتجسيده الفنانة ليلى علوى ، فقد كشف محرم ، أنه كان سيذهب إلى الفنانة معالى زايد ، والتى اعتذرت هى الأخرى ، بسبب انتقاد العمل لـ الضباط الاحرار - بحسب ما ذكره المؤلف فى المذكرات - .



فيلم يا عزيزى كلنا لصوص تم عرضه عام 1989، بطولة محمود عبد العزيز وصلاح قابيل وليلى علوي وسعيد صالح، من تأليف إحسان عبد القدوس ومصطفى محرم، وإخراج أحمد يحيى.