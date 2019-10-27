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منوعات

طريقة تشغيل وضع الـ دارك مود على متصفح Chrome لجميع الأجهزة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:15 ص
صدى البلد
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آية جمعة
أطلقت جوجل Google ميزة الوضع الليلي (دارك مود) لجوجل كروم منذ عدة أشهر، على نسختي سطح المكتب والجهاز المحمول، ولكن لا يوجد زر أو مربع اختيار بسيط لإجراء التبديل، حيث يتم تنشيط الوضع المظلم في كروم Chrome بطريقة مختلفة لكل نظام تشغيل، وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "تيك رادار" التقني طريقة التبديل للوضع الليلي على منصة المتصفح لجميع الأجهزة.

تمكين الوضع المظلم لمتصفح Chrome على نظام Windows 10

1. أدخل قائمة "الإعدادات" ، واختر "تخصيص" ، وانقر فوق "ألوان" وانتقل لأسفل إلى رمز التبديل "وضع التطبيق الافتراضي".

2. قم بتغيير هذا إلى وضع "ليلي".

تمكين الوضع المظلم لمتصفح كروم Chrome على ماك
1. افتح "تفضيلات النظام"، وانقر فوق "عام"، واختر "المظهر".
2. حدد خيار "ليلي".

تمكين الوضع المظلم لمتصفح Chrome على نظام Android
1. لا يزال الوضع المظلم ميزة تجريبية في كروم Chrome لنظام Android، لذلك ضع في اعتبارك أن بعض عناصر التصميم قد تبدو غريبة بعض الشيء، ولـ لتنشيطه، أدخل chrome: // flags في شريط عنوان المتصفح.

2. اضغط على مربع البحث وأدخل كلمة "الليلي" الظلام. ستجد خياران، هما الوضع المظلم لمحتويات الويب في Android و 'الوضع المظلم في Android Chrome UI. إذا قمت بتنشيط الخيار الأول، فسوف يكتشف Chrome ما إذا كان مطورو الموقع قد قاموا بإنشاء إصدار ليلي وتحديده تلقائيًا. وإذا لم يكن هناك إصدار داكن متاح، فسوف يعكس المتصفح ألوان الموقع. تنشيط الخيار الثاني يعني أن واجهة المتصفح نفسها ستظل مظلمة.

3- انقر فوق القائمة المنسدلة أسفل كل خيار من هذه الخيارات وقم بتغيير الإعداد إلى "نشط"، ثم أعد تشغيل Chrome.
4. الآن افتح قائمة الإعدادات، انقر فوق '"المظاهر" وحدد "دارك".

تمكين الوضع المظلم لمتصفح Chrome على نظام التشغيل iOS أو iPadOS

لم تصدر Google وضعًا ليليًا لمتصفح Chrome على نظام التشغيل iOS، ولكنها تعمل الآن على ذلك وقد يصبح متاحًا مع التحديث الرئيسي التالي للمتصفح.
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