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رياضة

المنتخب الأولمبي يواصل استعداداته لأمم إفريقيا بحضور وسائل الإعلام

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:21 ص
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
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ريهام بكير
قرر شوقي غريب ، المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، فتح تدريبات الفراعنة الصغار ، اليوم الأحد لجميع وسائل الإعلام ، في ستاد القاهرة الدولي. .

ويواصل المنتخب الأولمبي استعداداته للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى فى المجموعة الأولى حيث يبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14.

وضمت قائمة الفراعنة الصغار استعدادا للبطولة ، 27 لاعب هم عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي ومصطفي شوبير لحراسة المرمى.

وفى الدفاع ، أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبدالسلام ومحمد صادق وأحمد أبوالفتوح واحمد ايمن وكريم العراقي.

وفي الوسط، والهجوم ، أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وأحمد حمدي ، ورمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفي محمد وصلاح محسن واحمد ياسر ريان وناصر منسي.

فيما تم استبعاد محمد محمود لاعب الأهلي للإصابة بالرباط الصليبي ، للمرة الثانية ، في الرجل الأخرى خلال مران الأهلي ، ومن المقرر ان يسافر اللاعب الثلاثاء المقبل إلى ألمانيا لإجراء الجراحة.
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