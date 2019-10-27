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رياضة

آرسنال يستضيف كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:38 ص
آرسنال
آرسنال
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إسراء أشرف
يستضيف فريق آرسنال نظيره كريستال بالاس، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويدخل آرسنال مواجهة اليوم أمام كريستال بالاس، لتخطي الهزيمة التي تلقاها المباراة الماضية، على يد شيفيلد يونايتد بنتيجة 1-0.

ويسعى آرسنال في المباراة، لتحقيق الفوز الخامس له هذا المويم، بعد أن حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في ثلاث وخسر مباراتين.

واستعاد الجانرز لخدمات المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام شيفيلد يونايتد، بسبب لإصابة التي تعرض لها في الكاحل الأيسر.

ويحتل آرسنال حاليًا، المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، متفوقًا على كريستال بالاس الذي يحتل المركز السادس بنقطة واحدة.

ويلتقي اليوم أيضًا، نيوكاسل يونايتد مع وولفرهامبتون، وليفربول مع توتنهام هوتسبير، ونورويتش سيتي مع مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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