بميزانية ضخمة.. الكنيسة تعلن عن موعد عرض مسلسل البابا شنودة.. فيديو

قال الأنبا مرقس، القيادي الكنسي ومطران شبرا الخيمة، إن البابا شنودة خدم الكنيسة لمدة 50 عاما، فى عمله كبابا للكنيسة، لافتا إلى أنه كان واعظا قديرا وشاعرا معروفا وخدم الإنسانية سواء بخدمات أو نصائح وغيرها.



وكشف الأنبا مرقس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، أن مسلسل "بابا العرب" الذى سيقوم ببطولته الفنان ماجد الكدوانى عن حياة البابا شنودة سيتناول جميع الجوانب الإنسانية ومواقفه النبيلة سواء لمصر والعالم، وكل دقائق حياته ومواقفه الوطنية منذ طفولته وحتى انتقاله للعالم الآخر.



وأوضح الأنبا مرقس أنه يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من مسلسل "بابا العرب"، وتم الانتهاء من كتابة السيناريو واختيار الممثلين، وسيتم تنويع أماكن التصوير فى الأماكن الحقيقية ما بين منزله فى الصعيد والآخر فى شبرا بميزانية 80 مليون جنيه، ومن المقرر أن يعرض خلال العام القادم.



ويحمل العمل اسم "بابا العرب"، ويتكون من 34 حلقة، وأعد المادة التاريخية له المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة، وكتب الحوار الدكتور عطا الله توفيق، ومن إنتاج دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وسيكون أول مسلسل كنسي في مصر بطولة ماجد الكدوانى يتناول السيرة الذاتية للبابا الراحل شنودة الثالث، ويتناول المسلسل ثلاث مراحل فى حياة البابا "الطفولة والشباب والرهبنة والباباوية ثم النياحة".

