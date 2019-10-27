بسبب بابا العرب.. ماجد الكدواني مطلوب على جوجل

تصدر الفنان ماجد الكدواني مؤشر البحث جوجل في مصر بعد نشر أخبار عن استعداده لتقديم دور البابا شنودة الثالث في مسلسل يتناول السيرة الذاتية للبابا الراحل.
يحمل العمل اسم “بابا العرب”، ويتكون من 34 حلقة، وأعد المادة التاريخية له المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة، وكتب الحوار الدكتور عطا الله توفيق، ومن إنتاج دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون ,وسيكون أول مسلسل كنسي في مصر، يتناول السيرة الذاتية للبابا الراحل شنودة الثالث، ويتناول المسلسل 3 مراحل فى حياة البابا “الطفولة والشباب والرهبنة والباباوية ثم النياحة”.
وكشف القمص بموا الأنبا بيشوى أن ميزانية المسلسل تتراوح بين 50 إلى 80 مليون جنيه، ولذلك فتحت الكنيسة حسابات في البنوك من أجل استقبال التبرعات من داخل مصر أو من أقباط المهجر.
ويقدم الشخصية الأساسية في المسلسل ماجد الكدوانى، وجار ترشيح باقي الممثلين، على أن يستغرق التصوير 4 أشهر، والمونتاج 3 أشهر.
وأكد القمص بموا أن الكنيسة حصلت على موافقة رقابة المصنفات الفنية على المسلسل وكذلك موافقة وزارة الثقافة، على أن يُعرض على القنوات الفضائية العامة، وعدم قصره على الأقباط فقط.
يحمل العمل اسم “بابا العرب”، ويتكون من 34 حلقة، وأعد المادة التاريخية له المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة، وكتب الحوار الدكتور عطا الله توفيق، ومن إنتاج دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون ,وسيكون أول مسلسل كنسي في مصر، يتناول السيرة الذاتية للبابا الراحل شنودة الثالث، ويتناول المسلسل 3 مراحل فى حياة البابا “الطفولة والشباب والرهبنة والباباوية ثم النياحة”.
وكشف القمص بموا الأنبا بيشوى أن ميزانية المسلسل تتراوح بين 50 إلى 80 مليون جنيه، ولذلك فتحت الكنيسة حسابات في البنوك من أجل استقبال التبرعات من داخل مصر أو من أقباط المهجر.
ويقدم الشخصية الأساسية في المسلسل ماجد الكدوانى، وجار ترشيح باقي الممثلين، على أن يستغرق التصوير 4 أشهر، والمونتاج 3 أشهر.
وأكد القمص بموا أن الكنيسة حصلت على موافقة رقابة المصنفات الفنية على المسلسل وكذلك موافقة وزارة الثقافة، على أن يُعرض على القنوات الفضائية العامة، وعدم قصره على الأقباط فقط.