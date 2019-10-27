وفد حقوق إنسان البرلمان يشيد بتفعيل مبادرة الرئيس للقضاء علي فيروس سي داخل السجون

تفقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأحد، منطقة سجون المنيا والتى تضم السجن شديد الحراسة والليمان، فى إطار سلسلة الزيارات التفقدية التى تقوم بها اللجنة.



وشملت الجولة التفقدية لسجن المنيا شديد الحراسة، كلًا من (المطبخ والكافتريا والفرن) والتأكد من حصول النزلاء الذين يقومون بهذه الأعمال علي الشهادة الصحية اللازمة، بالإضافة للإطلاع علي البيان الخاص بالمقررات الغذائية التي يتم صرفها للمساجين علي مدار الأسبوع وتشمل صرف لحمة وفراخ مرتين أسبوعيًا، أو سمك.



وفي هذا الصدد،أشاد النواب بتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي داخل السجون، مشيرًا إلي أن اللجنة وجهت خطاب شكر لمصلحة السجون ووزيرة الصحة لتبنيهم علاج مرضي فيروس سي داخل السجون وعلاج 2800 حالة على نفقة الدولة.



وحرص النائب علاء عابد، خلال تفقد اللجنة لمركز التأهيل والتدريب التي تشمل ورش (السجاد والأحذية) علي شراء عدد 5 سجاجيد تشجيعًا لنزلاء السجن.



وشهدت الجولة التفقدية، زيارة مستشفي الطوارئ الموجودة داخل السجن بالإضافة إلي مستشفي مجمع سجون المنيا والمقرر افتتاحها قريبًا، ولاقت إشاده واسعة من النواب لاسيما مع تزويدها بكافة الأجهزه الحديثة ووجود عيادات في كافة التخصصات.



وأشار الأطباء إلى وجود كافة الأدوية اللادمة داخل صيدليه مستشفي الطوارئ، مؤكدين أيضا وجود العقاقير والأمصال الخاصة بلدغات العقارب والثعابين، الأمر الذي اثني عليه نواب اللجنة.



كما حرصت اللجنة خلال زيارتها تفقد الملعب و المكان المخصص للهوايات والمكتبه، وخلال تواجد النواب في المكتبه قال أحد النزلاء ويدعي "ن.ك" أنه يستمع لخطابات النائب علاء عايد في البرلمان عبر التليفاز داخل السجن قائلًا له : "بشوفك في التليفزيون ودايما بتتكلم في الحق واللي يرضي ربنا"، فشكره عابد.



ووجه عابد كلمه لنزلاء السجن بقوله، أننا في دوله قانون، وعهد شريعه الغاب انتهي ، ولا يجب أن يحصل كل مواطن علي حقه بيدة والا نبقي في غابه وليس دوله يحكمها العدل والقانون".



وكان فى استقبال الوفد البرلمانى، اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، اللواء محمد على مدير منطقة جنوب الصعيد، واللوء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة لمباحث السجون بالوجه القبلى، واللواء محمود فؤاد، مدير الاداره العامة لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عمرو يحيى نائب الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من القيادات الشرطية.



وضم الوفد البرلمانى برئاسة النائب علاء عابد، كلا من النائبه مارجريت عازر، وكيل اللجنة، والنائب نبيل بولس، واللواء مجدي سيف، والنائب علاء العمدة، والنائب أحمد يوسف، واللواء صلاح مخيمر، وانضم إليهم عدد من نواب محافظة المنيا.