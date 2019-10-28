بشرى للمصريين.. مراجعة أسعار الكهرباء والبنزين والغاز بعد انخفاض الدولار

قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: إنه يعد مجموعة من المقترحات سيتقدم بها قريبا إلى البرلمان بشأن تأثير الإصلاح الاقتصادى على الطبقات المتضررة من الأكثر فقرا والمتوسطة، وضرورة تحقيق إصلاحات اجتماعية لهم، فى ظل انخفاض سعر الدولار وهو ما يستدعى ضرورة مراجعة سعر الدولار فى الموازانة العامة ومطابقته بسعره الحالى فى السوق.





وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مقترحاته تتعلق بالأبعاد الإجتماعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما يتطلبه من مزيد من إجراءات العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية لتحسين حياة المصريين.





وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن إجراءات الحماية الإجتماعية التى سيتقدم بها إلى البرلمان تتعلق بضرورة مراجعة أسعار الكهرباء والبنزين والغاز، وضرورة زيادة معاش تكافل وكرامة من 400 جنيه إلى 600 جنيه.



