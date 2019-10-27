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أخبار العالم

عملية قتل أبو بكر البغدادي تفضح العلاقة المشبوهة بين داعش وتركيا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:43 م
رجب طيب أردوغان وأبو
رجب طيب أردوغان وأبو بكر البغدادي
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حسام رضوان
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤتمر صحفي عن أن قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي جاء بتنسيق مشترك مع الولايات المتحدة في باريشا في إدلب.

وبحسب "سكاي نيوز"، كشفت قسد عن أن التدخل التركي في شمال سوريا آخر عملية استهداف البغدادي.

وأوضحت أن بعد التدخل، انتقلت قيادات تنظيم داعش إلى مواقع سيطرة تركيا والقوات السورية الموالية لها.

وتعهدت قسد التي كان لها دور محوري في محاربة التنظيم الإرهابي، بمواصلة ملاحقة خلايا داعش.

وتجدر الإشارة إلى أن موقع المخبأ الذي كان يتخذه أبو بكر البغدادي في سوريا يبعد بضع كيلومترات عن الحدود التركية.
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