Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سمر جلال : شخصية "اكحوان" قريبة من شخصيتي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:48 م
عرض اللى عليهم العين
عرض اللى عليهم العين
Advertisements
شيري نبيل
قالت الفنانة سمر جلال أنها وافقت علي مسرحية " اللي عليهم العين " للفنان خالد سرحان والفنانة ليلي عز العرب بمجرد عرضها عليها.

أضافت في تصريح لصدى البلد : في البداية قرأت السيناريو بالكامل ،ثم تم اختياري لتجسيد دور " اكحوان " وهي بنت تمارس الرياضة ودائما في صالة الجيم ،ولا تهتم بالامور الشخصية التي تحرص كل فتاة علي القيام بها فهي قريبة من شخصيتي في الحقيقية ، فالكواليس رائعة ، فأشعر بالراحة داخل البروفات ، هناك حالة من الحب تجمع بيننا سواء المشاركين في العمل الفنان خالد سرحان والفنانة ليلي عز العرب بجانب المخرج الموهوب والعاملين في المسرحية .

سمر عضو فى فرقة بهجة "أسسها أيمن حلمى فى سبتمبر 2015" ومكونة خمس فتيات : رغدة جلال، وئام عصام، أسماء أبو اليزيد، شروق الشريف، وسمر جلال، وهى فرقة غنائية موسيقية تقدم أغانى فكاهية ومونولوجات معاصرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. إيمان العاصي فى أحدث ظهور لها

بـ جيب ممزق .. إيمان العاصي تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها

على طريقتها الخاصة.. إيمان العاصى تحتفل بعيد ميلادها برفقة ابنتها

إيمان العاصي برفقة ابنتها في أول أيام الدراسة

اعرف موعد الافتتاح.. بهججة رهان Cairo show في اللي عليهم العين

الجمعة.. افتتاح مسرحية اللي عليهم العين بحضور فنانين وإعلاميين

ترشيحاتنا

المحكمة تبدأ في سماع شهادة الشهود في قضية مقتل محمود البنا بالمنوفية

أحد المقربين له.. مفاجأة بشأن الرجل الذي دل على البغدادي.. صور

بعد اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه.. ساديو ماني يحسم مصيره مع ليفربول

آبي أحمد يحذر من حرب عرقية.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

لتدعيم خط الدفاع.. الأهلي يسعى لضم نجم ويست برومتيش الإنجليزي

بث مباشر.. مباراة المصري وكوت دي أور بطل سيشل في الكونفدرالية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده .. للرجال استلهم أناقتك من مهند التركي

مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد