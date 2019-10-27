سمر جلال : شخصية "اكحوان" قريبة من شخصيتي

قالت الفنانة سمر جلال أنها وافقت علي مسرحية " اللي عليهم العين " للفنان خالد سرحان والفنانة ليلي عز العرب بمجرد عرضها عليها.



أضافت في تصريح لصدى البلد : في البداية قرأت السيناريو بالكامل ،ثم تم اختياري لتجسيد دور " اكحوان " وهي بنت تمارس الرياضة ودائما في صالة الجيم ،ولا تهتم بالامور الشخصية التي تحرص كل فتاة علي القيام بها فهي قريبة من شخصيتي في الحقيقية ، فالكواليس رائعة ، فأشعر بالراحة داخل البروفات ، هناك حالة من الحب تجمع بيننا سواء المشاركين في العمل الفنان خالد سرحان والفنانة ليلي عز العرب بجانب المخرج الموهوب والعاملين في المسرحية .



سمر عضو فى فرقة بهجة "أسسها أيمن حلمى فى سبتمبر 2015" ومكونة خمس فتيات : رغدة جلال، وئام عصام، أسماء أبو اليزيد، شروق الشريف، وسمر جلال، وهى فرقة غنائية موسيقية تقدم أغانى فكاهية ومونولوجات معاصرة.