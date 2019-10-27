الدوري السعودي.. جوميز يقود تشكيل الهلال في مواجهة النصر

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو ، المدير الفني لنادي الهلال السعودي ، تشكيل فريقه وذلك لمواجهة نادي النصر ، في قمة الجولة الثامنة من دوري" كأس محمد بن سلمان " ، الدوري السعودي.



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى :المعيوف



خط الدفاع : الشهراني، علي البليهي، هيون سو، البريك



خط الوسط: كويلار ، الفرج، ادواردو



خط الهجوم: سالم الدوسري، كاريلو، جوميز



وجاءت دكة البدلاء كالآتي : محمد الواكد ، عبدالله الحافظ ، حسن كادش، عبدالله عطيف ، نواف العابد، هتان باهبري ،محمد الشلهوب، سيباستيان جيوفينكو، صالح الشهري.



وتنطلق المباراة في السابعة إلا خمس دقائق من مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود، بقيادة الحكم الدولي الإسباني “تشافي استرادا”.



ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة ، بينما يحتل نادي النصر المركز السابع برصيد 11 نقطة.