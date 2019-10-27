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أخبار العالم

بلا شروط.. قطر تدعم جرائم أردوغان في سوريا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:29 م
قطر تدعم جرائم أردوغان
قطر تدعم جرائم أردوغان
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وكالات
واصلت قطر خروجها عن الصف العربي بإعلان دعمها غير المشروط للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد قال سفير الدوحة لدى أنقرة سالم مبارك آل شافي، إن قطر وقفت إلى جانب تركيا، وأعربت بوضوح عن دعمها لعملية "نبع السلام" التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.

وقال آل شافي في مقابلة لصحيفة "الشرق" القطرية، إن المكالمة الهاتفية التي أجراها أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فور إعلان أنقرة عن بدء العملية كانت "رسالة دعم واضحة" للحملة التركية التي استدعت إدانة عربية واسعة.

وتابع: "جاء هذا الاتصال في وقت بالغ الحساسية لتركيا، خاصة مع ردود الفعل العالمية التي تراوحت بين الشجب والتهديد والتنديد، جاء ليؤكد أن قطر تدعم حق تركيا في الدفاع عن حدودها وأمنها القومي في وجه هجمات الإرهابيين وأنها تتفهم هواجس تركيا ومخاوفها وتساندها في ممارسة حقوقها المشروعة".

وأشار السفير القطري إلى أن تلك العملية لم تكن مباغتة، بل إنها باتت أمرا لا مفر منه بسبب عدم إصغاء الأطراف الدولية إلى تحذيرات أنقرة من تسليح "المجموعات الإرهابية".

ووصف العملية التركية بأنها "خطوة لدعم الاستقرار وتحييد الإرهاب الذي يهدد المنطقة ككل، والإسهام في حل مأساة اللاجئين السوريين عن طريق توطين جزء كبير منهم في المنطقة الآمنة وإعمارها وتطويرها".

وقال الدبلوماسي القطري إن الانتقادات الدولية الموجهة إلى أنقرة على خلفية العملية لم تكن سوى "نكاية بتركيا وبمواقفها وعبارة عن السياسة المزدوجة الملتبسة"، مضيفا أن الدولة التي نددت بالحملة التركية "لا ترى غضاضة في جميع أنواع التدخلات الدولية الأخرى بسوريا، بل وتمارس بنفسها شتى أنواع التدخل في العديد من الدول وتنشر الدمار والفتن أينما حلت".

وتابع أن العلاقات بين قطر وتركيا تهدف إلى "تخفيف التوتر في المنطقة ونزع فتيل الفتن التي تؤجج الصراعات وتغذيها".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هاجم موقف جامعة الدول العربية بعد أن أدانت في اجتماع وزراء خارجيتها في العاصمة المصرية، القاهرة، ما أسمته "العدوان التركي" على سوريا.

وكانت دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قد أعلنت قطع العلاقات مع قطر بسبب دعمها للإرهاب في يونيو 2017.
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