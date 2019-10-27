المصنف الأول عالميا.. علي فرج يتأهل لدور الـ8 في بطولة مصر الدولية للإسكواش

فاز لاعب وادي دجلة علي فرج المصنف الأول علي العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش على مواطنه مازن هشام لاعب وادي دجلة المصنف الـ21 على العالم في مباراة استمرت 42 دقيقة انتهت بنتيجة أشواط (3/0) بواقع نقاط (11/7) (11/8) (11/4) في مباراة دور الـ16 من بطولة مصر الدولية للإسكواش التي تقام تحت سفح الأهرامات في الفترة بين 25 أكتوبر 2019 إلى الأول من نوفمبر 2019.



ويصل مجموع الجوائز المادية في بطولة مصر الدولية للإسكواش التى تقام على سفح الأهرامات إلى 185 ألف دولار.



وتستكمل باقي مباريات دور الستة عشر بعد غد الاثنين، حيث يلعب المصري كريم عبد الجواد المصنف الثالث عالميا مع ليو أو لاعب هونج كونج، فيما يلعب المصري مروان الشوربجي مباراة قوية مع مواطنه مصطفى عسل، ويلتقي الماليزي إيان يو نج، مع الفرنسي بابتيست ماسوتي، ويلتقي الويلزي جويل ماكين الذي أقصى طارق مؤمن مع الفرنسي فيكتور كروين.





