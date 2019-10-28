تعليق صادم للبدري عن إمكانية استدعاء عمرو وردة لمنتخب مصر

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن قراره بشأن إمكانية عودة عمرو وردة لصفوف منتخب مصر بعد أزمته الأخيرة التي أثيرت في بطولة امم افريقيا 2019.



وقال البدري في تصريحات عبر قناة أون سبورت، الأمر يحتاج لتفكير ، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن الأمر.



الجدير بالذكر أن عمرو وردة تم استبعاده من معسكر منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019 لأسباب أخلاقية، قبل أن يعود من جديد في مواجهة جنوب أفريقيا.