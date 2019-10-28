Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تخلص منها.. تطبيقات خبيثة تدمر هاتفك

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:41 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
يواجه مستخدمو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد تحذيرات عدة بشأن عدد من التطبيقات، لما تشكله تلك التطبيقات من خطورة على الأجهزة الخاصة بهم، فقد وصل عدد التطبيقات المطالب حذفها من الهواتف فورًا 42 تطبيقًا خطيرًا متوفرين على متجر Google Play.

وتكمن خطورة تلك التطبيقات هو احتوائها على برامج إعلانية ضارة ، وهو أمر يمكن أن يستنزف عمر البطارية والبيانات بل ويمكنه جمع المعلومات الشخصية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ومن ضمن هذه التطبيقات الضارة، ما يلي:
- Smart Gallery
- SaveInsta
- Mini lite for Facebook
- Free Radio FM Online
- Free Video Downloader
- Free social video downloade
- File Downloader
- Water Drink Reminder
- Smart Notes for You
- DU Recorder, Tank classic
- Heroes Jump
- Solucionario
- Ringtone Maker
- Video downloader
- Ringtone Maker Pro
- Basketball Perfect Shot,
- HikeTop+
- MP4 video downloader
- Flat Music Player
- Free Top Video Downloader
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للهواتف ضعيفة الاتصال بالإنترنت.. جوجل يطلق نسخة لايت للبحث

تطبيق أقل مساحة.. تعرف على لعبة pubg mobile lite وأسلحتها الجديدة

احذفها من موبايلك فورًا.. جوجل تتخلص من 29 تطبيقا ضارا من متجرها

جني أموال وتجسس.. تطبيقات جوجل بلاي تحتوي على برامج خبيثة

حيلة ذكية لتشغيل ميزة الـ dark mode على متصفح كروم

ترشيحاتنا

نشأت الديهي: مقتل البغدادي جاء بناءً على صفقة بين أردوغان وترامب

شاهد.. حريق هائل داخل معرض سيارات بمنطقة المهندسين

ضربات الترجيح السبب .. تعرف على حجم إصابة محمد صلاح .. فيديو

تخلص منها.. تطبيقات خبيثة تدمر هاتفك

رد فعل مفاجأة .. حارس الأهلي يحسم قرار احترافه في أوروبا

مفاجأة..اشترى iPhone سعة 64 جيجابايت بـ 1640 جنيها فقط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه