تخلص منها.. تطبيقات خبيثة تدمر هاتفك

يواجه مستخدمو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد تحذيرات عدة بشأن عدد من التطبيقات، لما تشكله تلك التطبيقات من خطورة على الأجهزة الخاصة بهم، فقد وصل عدد التطبيقات المطالب حذفها من الهواتف فورًا 42 تطبيقًا خطيرًا متوفرين على متجر Google Play.



وتكمن خطورة تلك التطبيقات هو احتوائها على برامج إعلانية ضارة ، وهو أمر يمكن أن يستنزف عمر البطارية والبيانات بل ويمكنه جمع المعلومات الشخصية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



ومن ضمن هذه التطبيقات الضارة، ما يلي:

- Smart Gallery

- SaveInsta

- Mini lite for Facebook

- Free Radio FM Online

- Free Video Downloader

- Free social video downloade

- File Downloader

- Water Drink Reminder

- Smart Notes for You

- DU Recorder, Tank classic

- Heroes Jump

- Solucionario

- Ringtone Maker

- Video downloader

- Ringtone Maker Pro

- Basketball Perfect Shot,

- HikeTop+

- MP4 video downloader

- Flat Music Player

- Free Top Video Downloader