نتنياهو يوافق على إرسال وفد مفاوض إلى الدوحة| هل اقتربت نهاية الحرب على غزة .. تفاصيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن آلاف الإسرائيليين تظاهروا اليوم في عدة مواقع داخل تل أبيب، بدعوة من هيئة عائلات المحتجزين في قطاع غزة، للمطالبة بإتمام صفقة تبادل شاملة تضمن عودة جميع المحتجزين، دون تمييز بين فئة وأخرى.

وأشارت إلى أن التظاهرات تركزت في ما يعرف بـ"ميدان المخطوفين" وفي شارع بيغن أمام مقر "الكرياه" (هيئة أركان جيش الاحتلال)، ورفع خلالها المشاركون لافتات تؤكد ضرورة إتمام الصفقة قبل عودة المستوطنين إلى مستوطنات غلاف غزة، التي أعلنتها إسرائيل مناطق آمنة مؤخرًا.

وأضافت أبو شمسية، خلال مداخلة مع القاهرة الإخبارية، أن بيان عائلات المحتجزين شدد على البعد الإنساني للملف، مطالبًا الحكومة الإسرائيلية بعدم إضاعة الفرصة هذه المرة، وممارسة الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على الصفقة، والتي باتت معالمها أكثر وضوحًا في الأيام الأخيرة.

وأكد البيان أن جميع المحتجزين داخل غزة هم "حالات إنسانية صعبة"، ويجب إعادتهم قبل تدهور أوضاعهم الصحية والنفسية، موجّهًا رسائل مباشرة للإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترامب للضغط على إسرائيل.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن هناك تطورًا لافتًا، إذ نقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن نتنياهو وافق على إرسال وفد تفاوضي رفيع إلى العاصمة القطرية الدوحة، وسط تقديرات بإعلان التوصل إلى الصفقة يوم الإثنين المقبل. وتشير المعلومات إلى أن الصفقة تشمل الإفراج عن 10 محتجزين أحياء في اليوم الأول، واثنين في اليوم الخمسين، إلى جانب استعادة جثامين المحتجزين خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقتة البالغة 60 يومًا، بالتوازي مع مفاوضات لتثبيت تهدئة دائمة.