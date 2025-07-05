الوداد المغربي يطلب شراء عقد رضا سليم رسميًا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي تلقى عرضا رسميًا من الوداد المغربي قبل قليل لشراء عقد الجناح المغربي رضا سليم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أمير هشام في انفراد خاص عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الأهلي فتح الباب بشكل رسمي لبيع عقد رضا سليم، بعدما تلقى اللاعب عدة عروض رسمية مؤخرًا.

وأضاف: الأهلي فتح الباب أمام بيع عقد رضا سليم في الميركاتو الصيفي الجاري، وحتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي لشراء عقد اللاعب لكن المفاوضات مستمرة بين الناديين.

وأكمل: فرصة رضا سليم في الانتقال للوداد المغربي أصبحت كبيرة للغاية لو توصل الفريقين لاتفاق نهائي، والرغبة مشتركة بين الناديين، الوداد يريد ضم اللاعب بكل قوة، والأهلي يرحب بانتقاله بشكل كبير.

وأتم: خلال أيام قليلة، قد يتم حسم صفقة انتقال رضا سليم إلى الوداد المغربي، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق لازال هناك فرصة قائمة أمام انتقاله لنادي زد أو سيراميكا كليوباترا.