الأهلي يواجه أزمة في إعارة رضا سليم بسبب راتبه المرتفع

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن موقف النادي الأهلي بشأن إعارة اللاعب المغربي رضا سليم، موضحًا أن النادي يواجه صعوبة في إتمام الإعارة داخل الدوري المصري بسبب الراتب المرتفع للاعب.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" نقلاً عن مصدر داخل الأهلي:"إعارة رضا سليم لم تُحسم بعد، بسبب عدم وجود نادٍ مصري قادر على تحمل راتبه السنوي البالغ 700 ألف دولار، ويجري حاليًا العمل على تسويقه في أندية الخليج."



أكد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي إن المغربي رضا سليم، لاعب الفريق، العائد من الإصابة، تلقى العديد من العروض المحلية للشراء والإعارة في الموسم الجديد.

وقال يوسف أنه يجري بحث الأمر بما يتماشى مع الرؤية الفنية للفريق، ومصلحة اللاعب في نفس الوقت. كان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.

وأضاف أن ما يتردد بخصوص التفريط في اللاعبين حسين الشحات ومجدي أفشة لا أساس له من ‏الصحة.‏

وأوضح أن كليهما قدم الكثير مع الفريق على مدار السنوات الماضية وحققا مع الأهلي إنجازات عديدة.‏ واوضح :" ننتظر منهما المزيد من العطاء مع زملائهما في المرحلة القادمة، لا سيما وأنهما من العناصر التي تتميز بالكفاءة ‏والانضباط، فهما من اللاعبين المخلصين".

وشدد ان هناك نية لتمديد عقود بعض اللاعبين وفقًا للرؤية الفنية، وذلك لضمان استقرار ‏الفريق وحاجته في الفترة القادمة.‏

وأوضح أن إمام عاشور، لاعب الفريق من بين هذه المجموعة من اللاعبين، حيث افتقد الفريق جهوده في بطولة كأس العالم للأندية ‏بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الافتتاح.‏