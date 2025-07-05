وزير الرياضة السعودي السابق: شيكابالا منح الزمالك الكثير ومن أمهر لاعبيه

أكد الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، وزير الرياضة السعودي السابق ومالك شيفيلد يونايتد الإنجليزي السابق، أن شيكابالا منح الزمالك وجماهيره الكثير خلال السنوات الماضية.

وقال بن مساعد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أشجع الزمالك منذ أيام حسن شحاتة وطه بصري وإبراهيم يوسف ودائما الزمالك يتميز باللاعبين أصحاب المهارات الفنية العالية، وشيكابالا كان من أمهر اللاعبين في الكرة المصرية".

وأضاف: "أشكر شيكابالا على السنوات التي قضاها داخل جدران الزمالك وأتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة فهو أمتعنا كثير".