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رياضة

أحمد أبو هشيمة في ضيافة محمد صلاح بالانفيلد بعد تعرضه للإصابة.. صور

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:33 ص
احمد ابوهشيمة ومحمد
احمد ابوهشيمة ومحمد صلاح
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مصطفى كرم
حرص رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، على التواجد امس بملعب أنفيلد لمساندة محمد صلاح مع فريقه ليفربول ضد فريق توتنهام في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر أحمد أبو هشيمة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصورة لة برفقة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد انتهاء المباراة.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "وشك حلو النهاردة علي صلاح" و "طب طمني علي أبو صلاح بقا" و " الشياكة".

وفاز فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف علي فريق توتنهام في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه في شباك توتنهام.
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