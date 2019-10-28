أفريقيا قريبة.. تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بشعار جديد للأهلي

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن شعاره بالفترة القادمة بعد تصالحه مع مجلس إدارة الأهلي المصري.



وكتب عبر فيس بوك قائلا "🦁الي يلعب معنا يتعور ده الشعار الجديد ... وافريقيا قريبة👍🇸🇦🇪🇬❤".



ولقي البوست ردود واسعة من متابعيه عبر فيس بوك وجاءت التعليقات بين "بحس قوتك بتزيد لما بتتكلم عن الاهلى الفخر اشتغل ورجع تانى" و "مبروك العوده لطريق الحق" و "ولع يناير بقا عوزين شغل عالى ".



وكان تركي ال الشيخ اعلن تصالحه ادارة النادي الأهلي قائلا: "لا احد يزايد علي ولا احد يقحمني في صراعاته او يصفي حساباته بأسمي ... اختلفت معهم واتشتمت امي من قله وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا ... لكن سامحت ل اننا بشر نخطئ ونصيب ... وعندما تعرض الخطيب لمثل ماتعرضت له وقفت ضد الموضوع جمله وتفصيل ... وعندما مرض دعوت له بشفاء ... هاذي اخلاق العرب وهاكذا تربينا ... وانا اعلن من الان اني داعم للكيان ولن اسمح بستخدام اسمي في الاساءه له !! او التقليل منه!! وبابي مفتوح ل اي دعم يحتاجه الكيان ... اتمنى ان تفهم الرساله جيدًا ... السعودية ومصر واحد في الحلوه والمره".