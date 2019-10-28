Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصير ميتشو مع الزمالك .. تعليق قوي لمرتضى منصور على قائمة المنتخب .. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:47 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
ريهام بكير
علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على، ما يتردد بشأن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدم حسم مصيره مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل.

وقال مرتضى منصور خلال برنامج الزمالك اليوم ، ان ميتشو مستمر مع الفريق ، لنهاية الموسم ، وكل من يريد رحيله عن النادي لن اهتم بتعليقاتهم ، لا يروا أنه قاد الزمالك للتتويج بالكأس ، ومتصدر الدوري قبل فترة التوقف.

وعن اختيارات حسام البدري المدير الفني للمنتخب ، قال رئيس الزمالك ، ان على الجميع مساندة ودعم المدرب في مهمته لقيادة الفراعنة ، حتى لو اختياراته عكس رأينا ، مشيرا إلى أنه كان يرغب في التعاقد معه لقيادة الزمالك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميتشو يوقع على عقود تدريب الزمالك في منزل مرتضى منصور .. فيديو

مرتضى منصور يكشف كواليس اختيار ميتشو لتدريب الزمالك .. فيديو

مؤتمر صحفى لـ مرتضى منصور فى الزمالك صباح الغد

ميتشو يوقع للزمالك لمدة موسم واحد.. رسميا

ترشيحاتنا

هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات ؟ الإفتاء توضح

ضربات الترجيح السبب .. تعرف على حجم إصابة محمد صلاح .. فيديو

بعد إثارته للجدل على السوشيال ميديا واستبعاد هبة مجدى.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل ما وراء الطبيعة بطولة أحمد أمين

اخبار الفن .. انفصال عمرو سعد عن زوجته.. قلة أدب وبهدلة.. خناقة ريهام سعيد VS جورج قرداحى.. ورطة محمد سعد لـ أحمد عز

أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-10-2019 في مصر

شاهد.. إنسانية عقيد شرطة يحمل رجلا مسنا على كتفيه ويعبر به الشارع.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه