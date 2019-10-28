مصير ميتشو مع الزمالك .. تعليق قوي لمرتضى منصور على قائمة المنتخب .. فيديو

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على، ما يتردد بشأن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدم حسم مصيره مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل.
وقال مرتضى منصور خلال برنامج الزمالك اليوم ، ان ميتشو مستمر مع الفريق ، لنهاية الموسم ، وكل من يريد رحيله عن النادي لن اهتم بتعليقاتهم ، لا يروا أنه قاد الزمالك للتتويج بالكأس ، ومتصدر الدوري قبل فترة التوقف.
وعن اختيارات حسام البدري المدير الفني للمنتخب ، قال رئيس الزمالك ، ان على الجميع مساندة ودعم المدرب في مهمته لقيادة الفراعنة ، حتى لو اختياراته عكس رأينا ، مشيرا إلى أنه كان يرغب في التعاقد معه لقيادة الزمالك.