مصير ميتشو مع الزمالك .. تعليق قوي لمرتضى منصور على قائمة المنتخب .. فيديو

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على، ما يتردد بشأن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدم حسم مصيره مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل.





وقال مرتضى منصور خلال برنامج الزمالك اليوم ، ان ميتشو مستمر مع الفريق ، لنهاية الموسم ، وكل من يريد رحيله عن النادي لن اهتم بتعليقاتهم ، لا يروا أنه قاد الزمالك للتتويج بالكأس ، ومتصدر الدوري قبل فترة التوقف.



