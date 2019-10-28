مقتل شخصين وإصابة 16 في إطلاق نار بحفل هالوين بتكساس الأمريكية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 16 أخرين، في حادث إطلاق نار داخل حفل هالوين، في ولاية تكساس الأمريكية.



وقالت الشرطة الأمريكية وفق ما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية إن إطلاق نار قد وقع بالقرب من جامعة تكساس أثناء حفل بالهالوين في البلاد.



وتابعت الشرطة الأمريكية أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 أخرين حتى الأن.



وتعتقد الشرطة أن المشتبه به، الذي لا يزال طليقا، وهو رجل يحمل مسدس.