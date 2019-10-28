Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل شخصين وإصابة 16 في إطلاق نار بحفل هالوين بتكساس الأمريكية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:14 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 16 أخرين، في حادث إطلاق نار داخل حفل هالوين، في ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية وفق ما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية إن إطلاق نار قد وقع بالقرب من جامعة تكساس أثناء حفل بالهالوين في البلاد.

وتابعت الشرطة الأمريكية أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 أخرين حتى الأن.

وتعتقد الشرطة أن المشتبه به، الذي لا يزال طليقا، وهو رجل يحمل مسدس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بالولايات المتحدة

مشهد دموي.. إطلاق نار في حفل طلابي بأمريكا وسقوط ضحايا

شرطي أمريكي: مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث إطلاق نار بولاية تكساس

ترشيحاتنا

شاهد .. تعليق ناري من هاني حتحوت بعد وقوف شوقي غريب على طوبة

سبب واحد.. أول رد من أحمد حلمى على فشل فيلمه خيال مآتة ..فيديو

مات في إيده المقشة .. حكاية عامل نظافة هزت وفاته مدينة بأكملها في كفر الشيخ

10 أخطاء دمرتها .. كشف السبب الحقيقي لغرق سفينة تايتانيك .. تفاصيل مثيرة

حسام البدري يكشف حقيقة توتر علاقته مع محمود الخطيب والنادي الأهلي.. فيديو

اخبار الرياضة.. حجم إصابة محمد صلاح.. الأهلي يسعى للحصول على خدمات نجم إنبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه