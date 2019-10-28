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رياضة

تعليق مفاجأة للمدرب .. متعب يوجه رسالة قوية لحسام البدري.. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:14 ص
حسام البدري - عماد
حسام البدري - عماد متعب
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ريهام بكير
أكد عماد متعب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن أزمته مع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، انتهت ولم يعد هناك مجال للحديث عنها في الوقت الراهن.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت:" كان يوجد خلاف بينى وبين حسام البدري في وجهات النظر وكل شيء انتهى والآن هو المدير الفني لمنتخب مصر ويجب دعمه والوقوف خلفه".

وتابع:" الآن هو له كامل الحرية في اختياراته سواء بضم أفراد للجهاز الفني أو اختيارات اللاعبين للفريق".

وأوضح، أنه الظروف اجبرته في وقت ما على الاعتزال والتفرغ لمجال التحليل الكروي، وحين علم بتواجده ضمن الترشيحات ليتواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر رفض هذا الأمر.

وأشار إلى أنه رفض التواجد في أي منصب مع الجهاز الفني للبدري، لرفع الحرج عن مدربه السابق في الأهلي، حتى لا يكون هذا سببا في الصيد في الماء العكر حين تحدث أي أزمة بعد ذلك ، وعلمت أن البدري لم يمانع في تواجدي معه ورغم ذلك رفضت حتى يستطيع العمل بكل هدوء وتركيز".

ومن جانبه اكد البدري ان متعب نجم كبير ، واختلافنا في وجهات النظر انتهى تماما ، وهو كادر رياضي كبير وسيأتي دوره في قيادة الكرة المصرية ، مثله مثل حسام غالي ، وسعيد برسالته لي.
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