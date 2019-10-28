من رانيا يوسف لـ مي عمر.. 5 نجمات أثارن الجدل بإطلالتهن خلال الأسبوع



خطفت الأنظار فى إحدى المناسبات برفقة أصدقائها بإطلالة سوداء، حيث ارتدت بلوزة سوداء بأكمام طويلة ونسقت معها هوت شورت أيضا بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات ذات اللون الذهبى، وأكملت دينا الشربينى، إطلالتها بـ half boot باللون الأسود، كما ظهرت بفستان أنيق باللون الكحلى خلال حضورها حفل زفاف شقيقة ملك قورة.



-رانيا يوسف



أطلت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة مخططا باللون الأحمر والأبيض، ونسقت معه حقيبة وسط كشفت عن خصرها الصغير، وانتعلت شبشب أبيض.



-مى عمر



ظهرت خلال هذا الأسبوع بأكثر من إطلالة أنيقة و تميزت فى اختياراتها بأنها جمعت بين الجرأة والأناقة مما جعلها تنال إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



-نيرمين الفقى



اعتمدت على فساتين السهرة التى كشفت عن جمالها و ظهرت بفستان ذهبى و أخر باللون الأسود، وقد حمل كل منهما توقيع المصمم هانى البحيرى.



-ياسمين صبرى



بثلاث إطلالات مختلفة لفتت ياسمين صبرى الأنظار حولها، حيث تألقت بفستان تايجر أنيق، فيما اعتمدت فى إحدى المرات الأخرى على إطلالة رياضية باللون الأسود، كما أبهرت جمهورها بفستان أحمر ذي نقوشات أنيقة.



تألقت العديد من نجمات ومشاهير الوسط الفنى خلال هذا الأسبوع ببعض الأزياء المميزة والتى تنوعت ما بين الإطلالات الجريئة و غير التقليدية، أو التى أثارت تكلفتها جدلا، ولكن حرص العديد منهن على مواكبة أحدث صيحات الموضة والاعتماد على الأزياء المميزة والملفته للأنظار.