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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 28-10-2019

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:44 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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علياء فوزي
شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، استقرارا أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم، الاثنين ، 28 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 28-10-2019 بختام التعاملات

وبلغ سعر الدولار نحو 16.07 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع ، بينما سجل اليورو نحو 17.80 جنيه للشراء 17.95 جنيه للبيع ، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.60 جنيه للشراء و20.77 جنيه للبيع .

سعر الفرنك السويسرى

وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.15 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع ، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.78 جنيه للشراء و14.90 جنيه للبيع .

سعر اليوان الصيني

وسجل اليوان الصيني نحو 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.

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