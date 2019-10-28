سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 28-10-2019

شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، استقرارا أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم، الاثنين ، 28 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.



سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 28-10-2019 بختام التعاملات



وبلغ سعر الدولار نحو 16.07 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع ، بينما سجل اليورو نحو 17.80 جنيه للشراء 17.95 جنيه للبيع ، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.60 جنيه للشراء و20.77 جنيه للبيع .



سعر الفرنك السويسرى



وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.15 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع ، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.78 جنيه للشراء و14.90 جنيه للبيع .



سعر اليوان الصيني



وسجل اليوان الصيني نحو 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.



