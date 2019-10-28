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أخبار العالم

الكويت تكشف موقفها من المبادرة الإيرانية بشأن أمن الخليج

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:48 ص
الكويت تكشف موقفها
الكويت تكشف موقفها من المبادرة الإيرانية بشأن أمن الخليج
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دعاء أبوهشيمة
أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، عن موقف بلاده من مبادرة الرئيس الإيراني حسن روحاني، التي طرحها بشأن أمن الخليج؛ مشيرا إلى أن الكويت تسلمت المبادرة، وهي في مرحلة دراستها.

ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، قال الجار الله، في تصريحات صحفية على هامش احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الـ 74، إن الكويت ستدرس المبادرة جيدا وستبلغ إيران بقرارها فور اتخاذه.

وردًا على احتمال تعرض المنطقة لهجمات إرهابية انتقامية على خلفية مقتل زعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، كشف الجار الله، أن هناك تنسيقا كويتيا استخباراتيا مع دول المنطقة لتلافي حدوث مثل هذه الهجمات.

وأضاف الجار الله أن "التعاون قائم ومستمر مع دول الجوار"، لافتا إلى أن هناك تحليلات تشير إلى إمكانية حدوث ردود فعل، وبالتالي هذا يستدعي المزيد من التنسيق والتشاور مع الأجهزة الأمنية في المنطقة، وهو ما حصل لمواجهة أي ردود فعل سلبية تحدث.

وأكد نائب وزير الخارجية سلامة الحدود الكويتية العراقية، مشددا على أن تأمينها يسير وفق خطة أمنية كويتية بحتة تشترك فيها مختلف أجهزة الدولة المعنية.

وكانت الحكومة الإيرانية قد تقدمت بمبادرة لتشكيل تحالف دولي لضمان الأمن في منطقة الخليج، يضم كلا من إيران والسعودية والعراق والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت برعاية الأمم المتحدة.

وقدم الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنطلقة في نيويورك، مبادرة لإنشاء تحالف لضمان أمن الخليج ومضيق هرمز، على أساس التعاون بين دول المنطقة.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران.
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