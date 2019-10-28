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رياضة

أول صورة لـ محمد صلاح في تدريبات ليفربول بعد الإصابة أمام توتنهام

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:41 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
نشر حساب نادي ليفربول الإنجليزي على موقع التغريدات القصيرة تويتر صورة لـ محمد صلاح، أثناء تدريبات الفريق استعدادًا للقاء القادم أمام أرسنال، حيث أسعد ظهور محمد صلاح في تدريبات ليفربول المصريين وعشاق كرة القدم في العالم.

عودة محمد صلاح إلى تدريبات ليفربول

ويلاقي ليفربول يوم الأربعاء القادم، نادي أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية.

ووضع حساب الريدز على تويتر صورة لـ صلاح أثناء تدريبات الفريق، معلقًا عليها: العودة لميلوود." ونال إعجاب الكثير من المتابعين لما فيها من تأكيد لسلامة الفرعون المصري بعد الإصابة في مباراة الأمس أمام توتنهام.

إصابة محمد صلاح

يذكر أن محمد صلاح قد خرج مصابًا في مباراة فريقه أمس أمام توتنهام هوتسبير في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف، بأقدام كل من هندرسون ومحمد صلاح.
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