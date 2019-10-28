كيف استقبله اللاعبون .. مؤمن زكريا يظهر في تدريبات الأهلي بـ التتش

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المقام مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة تواجد مؤمن زكريا.



وقام لاعبو الأهلي، بمصافحة مؤمن زكريا، والذي يغيب عن التدريبات طوال الفترة الماضية بسبب حالته الصحية، وخضوعه للعلاج.



ويواصل الأهلي، تدريباته على ملعب التتش اليوم؛ استعدادا لمرحلة ما بعد فترة التوقف والتي تشهد الكثير من التحديات؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.