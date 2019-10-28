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فن

من وسط البحر.. إطلالة جذابة لـ مي عمر .. شاهد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:07 م
مى عمر
مى عمر
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سيد احمد
نشرت الفنانة مي عمر صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وظهرت مي عمر فى الصورة بإطلالة جذابة ولاقت الصورة ردود فعل واسعة.. وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: "الجميلة - قمر - ايه الجمال ده".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر هو مسلسل "ولد الغلابة" الذي عرض في رمضان الماضي وقام ببطولته أحمد السقا وحقق نجاحا كبيرا.
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