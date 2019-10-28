من وسط البحر.. إطلالة جذابة لـ مي عمر .. شاهد

نشرت الفنانة مي عمر صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وظهرت مي عمر فى الصورة بإطلالة جذابة ولاقت الصورة ردود فعل واسعة.. وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: "الجميلة - قمر - ايه الجمال ده".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر هو مسلسل "ولد الغلابة" الذي عرض في رمضان الماضي وقام ببطولته أحمد السقا وحقق نجاحا كبيرا.
وظهرت مي عمر فى الصورة بإطلالة جذابة ولاقت الصورة ردود فعل واسعة.. وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: "الجميلة - قمر - ايه الجمال ده".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر هو مسلسل "ولد الغلابة" الذي عرض في رمضان الماضي وقام ببطولته أحمد السقا وحقق نجاحا كبيرا.