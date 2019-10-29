حكم إخراج زكاة المال رواتب شهرية للأيتام.. شاهد تعليق دار الإفتاء

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الزكاة أن تخرج في موعدها بعد بلوغ النصاب وحولان الحول، لافتا إلى جواز إخراجها بالتقسيط.



وأجاب الشيخ محمود شلبي، خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، عن سؤال شخص يقول: "هل يجوز إخراج زكاة مالي في شكل رواتب شهرية للأيتام؟"، قائلا: "يجوز فعل ذلك وهذا يسميه الفقهاء تقريب الزكاة أي دفعها مقدما".



وأوضح أمين الفتوى: "فإذا كان موعد إخراج زكاة مالك في شهر رمضان المقبل، فإذا رغبت في إخراجها من الآن على شكل رواتب شهرية حتى قدوم شهر رمضان المقبل فلا مانع في ذلك، ولكن لا يجوز تأخيرها عن موعدها إلا في أضيق الحدود أو بسبب عذر قهري وشديد، لأنك إذا توفاك الله قبل إخراجها فستحاسب عليها".



حكم إخراج الزكاة بالتقسيط

وجهت متصلة سؤالا للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" على فضائية الناس تقول فيه: "هل يجوز إخراج زكاة مالي على مدار العام ولأكثر من أسرة؟".



ورد أمين الفتوى قائلا: "اقتراح جيد ويجوز حتى تعم المنفعة أكبر عدد من المحتاجين، كما أن تقسيط المبلغ على مدار شهور العام جائز على هيئة رواتب شهرية، ولكن يجب إخراج المبلغ بالكامل قبل بداية الحول الجديد، فإذا كنتِ تخرجين المال بداية رمضان من كل عام فعليكِ أن تتخلصي من الإجمالي قبل بداية رمضان العام المقبل".



