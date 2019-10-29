تركى آل الشيخ يكشف للمرة الأولى عن أزمته مع محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي

تحدث تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن أزمته السابقة مع إدارة النادي الأهلي.



وقال تركى آل الشيخ في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "ان في قلة من الجماهير أساءت لوالدتي وده شئ لا يرضي أحد، أنا اللي كان مضايقني هي طريقة تعامل إدارة الأهلي في هذه الأزمة".



وأضاف تركى آل الشيخ "أتمنى حاليًا الشفاء لرئيس النادي الأهلي، اتلقى أنباء دائمة عن حالته الصحية، وأتمنى أن أساهم في علاجه بطبيب أو كشف أو شيء".



واختتم تركى آل الشيخ "هذا أمر مقدم من مسلم لأخيه المسلم، بدون أي فضل ولا منة".

