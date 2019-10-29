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منوعات

أخيرا.. تحديث جديد من واتس اب يقضي على الإزعاج

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:41 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بعد طول انتظار وجد تطبيق المراسلات العالمي "واتساب" الحل لمشكلة ظهور الرسائل الجديدة من المحادثات التي قمنا بتشغيل الوضع الصامت بها، لتقوم الشركة المملوكة لـ Facebook أخيرًا بوضع حدًا لها.

على الرغم من عدم تلقي الدردشات الصامتة إشعارات، لإعلام المستخدمين برسالة جديدة ، فإن تلك الرسائل الواردة لا تزال تظهر باللون الغامق وبجوارها علامات بعدد الرسائل، وفي بداية قائمة المحادثات، بحسب ما نشر موقع "trustedreviews".

وأشار الموقع إلى أنه التحديث الذي تم طرحه لتطبيق WhatsApp على نظام التشغيل iOS، قد يضمن عدم ظهور الإشعارات بعد أن تم تشغيل الوضع الصامت بها.

وفي الملاحظات الخاصة بالإصدار 2.19.110، قال WhatsApp: 'الدردشات التي تم تجاهلها لن تعرض الإشعارات بعد الآن على أيقونة التطبيق عندما تتلقى رسائل جديدة"، بحيث لا تظهر علامة على أيقونة التطبيق بأن هناك رسائل غير مقروءة.
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