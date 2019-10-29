فرمان اللجنة الأوليمبية.. كواليس تأجيل الجمعية العمومية لـ اتحاد الكرة

أصدر اتحاد الكرة بيانا حول تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية التى كان من المقرر عقدها يومي 30 و31 أكتوبر الجارى.



وقال اتحاد الكرة، في بيان أصدره اليوم، الثلاثاء: "بناءً على الخطاب الوارد من اللجنة الأوليمبية ببطلان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر إقامتها يومي 30 و31 أكتوبر الحالي، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل الاجتماع على أن يحدد موعدها الجديد في وقت لاحق".



وشهدت الأيام الماضية إرسال اللجنة الأولمبية خطابًا لاتحاد الكرة يفيد ببطلان الجمعية العمومية المقبلة لعدة أسباب، وهى أن تصنيف الهيئات الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة غير صحيح، وتم رفضه عندما تم تقديمه من المدير التنفيذي السابق، ثروت سويلم، وتم إرسال نفس التصنيف موقعا من المدير التنفيذي الحالي.



بالإضافة إلى أن تفويضات الأندية التي تم إرسالها للجمعية العمومية المقبلة، لم يتم توقيعها من اللجنة الأوليمبية المصرية، وهو مخالف لنص المادة 20 من لائحة اتحاد الكرة، التي تنص على توقيع استمارات التفويض من الجهات المختصة، وهي النادي والاتحاد واللجنة، فضلا عن أنه تم إرسال قائمة الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بها 7 أندية لم توفق أوضاعها، وتم استبعادها، وبالتالي تواجدها يبطل الجمعية.

