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حوادث

مصادر نيابية: التحريات الأمنية أدانت الكمسري فى حادث قطار طنطا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:37 م
شهيد تذكرة قطار طنطا
شهيد تذكرة قطار طنطا
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أحمد على
كشفت مصادر داخل نيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم أن التحريات الأمنية التى أجراها ضباط مباحث مركز شرطة طنطا أدانت الكمساري بتورطه فى فتح أبواب القطار "الإسكندرية – الأقصر" أمام الشابين وإجبارهما على القفز أثناء سيره لعدم قدرتهما على سداد قيمة التذاكر .

وكان المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، قد اصدر توجيهاته العاجلة إلى المستشار محمد الفقي، رئيس نيابة مركز طنطا بإصدار قرار حبس "مجدي همام" الكمسري المتهم فى واقعة إجبار شابين على القفز خلال سير القطار "الأقصر – الإسكندرية" 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وكشفت مصادر داخل نيابات غرب طنطا الكلية، أن نيابة مركز طنطا تواصل سير عمليات التحقيق مع "مجدي همام"، الكمسري المتهم فى واقعة إجبار شابين على القفز خلال سير القطار "الأقصر – الإسكندرية"، وهو ما تسبب فى مصرع شاب أسفر عجلات القطار وإصابة الآخر بكدمات وسحجات بنطاق قرية دفرة بمركز طنطا.

وأفادت مصادر بالنيابة بأن التهمة الموجهة للكمسري هي "القتل بالترويع" بإجباره الشابين على القفز والتخلص من موقفهم فى عدم القدرة على سداد التذاكر والهرب من تسليمهم إلى الشرطة.

وقال مجدي همام، كمسري قطار "الاسكندرية – الأقصر"، خلال التحقيقات أمام النيابة العامة: "أنا معملتش أى حاجة.. والشابين هما اللي قفزوا وفتحوا باب القطار عشان مش معاهم فلوس التذكرة".

وأضاف: "من مهام عملي حفظ الأمن والاستقرار داخل القطار والبدء فى تحصيل قيمة رسوم التذاكر من الركاب المتخلفين عن الحصول على تذكره من أبواب الحجوزات بمحطات القطارات ولكني فوجئت بشابين يقفان فى وسط عربة ركاب الدرجة الأولى مكيفة وسط الناس فى حالة من الهرج والمرج، وطالبتهما بسداد قيمة تذكرتين، فامتنعا عن السداد بأسلوب غير لائق، فالتزمت كوني موظفا فى هيئة السكك الحديدية باتباع إجراءات إدارية بمطالبتهما بالسداد أو تسليمهما الى الجهات المعنية لاتخاذ شئونها، ولكنهما قفزا هربا من القطار لوحدهما".

وأنكر "الكمسري" أمام النيابة العامة قيامه بإجبارهما على القفز أو سعيه فى دفعهما بيديه للقفز من أبواب عربة القطار، قائلا: "إحنا بني آدمين ونعرف يعني إيه إنسانية والتصرف والتعامل مع الشباب ولكنهما تسرعا فى القفز إلى خارج القطار بقرية دفرة عقب تحركنا من محطة قطارات طنطا العمومية".

وتابع "الكمسري": "ربنا يرحم الشاب الضحية ويسكنه فسيح جناته وأنا لم أقصد التعرض له فى أى شىء ولكن هو وزميله انفعلا فى الكلام معي وأراد الخروح من القطار أمام جميع الركاب من خلال وسيلة الققز خلال سير القطار".

وكشف شهود العيان فى حادث إجبار شابين على القفز من القطار، مفاجآت جديدة فى الواقعة، حيث أكد محمد الأشقر أحد شهود العيان على حادث قفز شابين من قطار "طنطا - أسوان" لعدم دفعهما تذكرة القطار، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر أمس الاثنين، بمشاجرة بين رئيس قطار رقم ٩٣٤ ويدعى "م. ه" وشاب يدعى محمد عيد ٢٣ سنة، وآخر يدعى أحمد محمد ٢٥ سنة، بعدما اكتشف عدم وجود تذاكر معهما داخل العربة المكيفة.

وأكدوا أن الكمسري طلب منهما إثبات شخصية حتى يقوم بتحرير محضر لهما، لكن الشابين أكدا أنهما لا يمتلكان أمولًا أو إثبات شخصية، وقالا نصا: "إحنا مش معانا فلوس ولا ورق وأنهم على باب لله"، لكن الكمسري صمم التحصل على قيمة التذكرة.

وأضاف حسن أحمد، أحد شهود العيان في القطار، أن الكمسري بعد المناقشة قام بتخيرهما بدفع ثمن التذكرة أو القفز من القطار، وهما اختارا القفز من القطار لعدم وجود أي أموال معهما، فذهب الكمسرى وأحضر مفاتيح الأبواب وقام بفتح باب القطار، وقال لهما: "اتفضلوا"، كان القطار وقتها في قرية دفرة، قفز الأول بعيدا عن القطار، ولكن الثاني وقع تحت القطار، ورد الكمسري قائلا: "في ستين داهية" -على حسب قوله-.

وقال محمد صابر إبراهيم، أحد شهود العيان على واقعة إجبار رئيس القطار المتجه من الإسكندرية إلى مدينة طنطا، شابين على النزول خلال سير القطار، لعدم قيامهما بدفع الأجرة، وأنه شاهد مشادة بين رئيس القطار وشابين لعدم دفعهما الأجرة.

وأوضح أن المشادة الكلامية وصلت إلى طلب رئيس القطار بطاقة الشابين، وإلا ينزلا معا، وفتح باب القطار، ما أدى إلى نزول الشابين خلال سير القطار، فلقى أحدهما مصرعه وأصيب الآخر.

وكان فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوضح قيام كمسري بإجبار شابين على القفز من القطار لعدم دفعهم التذاكر، وتم إلقاء القبض عليه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
مصادر نيابية: التحريات الأمنية أدانت الكمسري فى حادث قطار طنطا
مصادر نيابية: التحريات الأمنية أدانت الكمسري فى حادث قطار طنطا
مصادر نيابية: التحريات الأمنية أدانت الكمسري فى حادث قطار طنطا
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