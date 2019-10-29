هانى حتحوت يكشف عن مفاجأة خاصة في حلقة الماتش اليوم

يذكر أن فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، يحتفل اليوم بعيد ميلاده، بينما يحتفل غدا، الأربعاء، محمود الخطيب، أسطورة النادى الأهلى والكرة المصرية، بعيد ميلاده.

أعلن الإعلامى هانى حتحوت، مقدم برنامج "الماتش" بقناة "صدى البلد"، أن حلقة اليوم الخاصة ببرنامجه ستكون خاصة جدا بالاحتفال بالأسطورتين الكبيرتين "محمود الخطيب وفاروق جعفر".وقال هانى حتحوت، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "في حلقة اليوم من #الماتش.. لن تجد أخبارا ولا نقاشات ولا تحليلات.. غدًا واليوم يحل علينا ذكرى ميلاد أسطورتي الكرة المصرية #محمود_الخطيب و #فاروق_جعفر.. ننهي حلقات شهر أكتوبر بالاحتفال بهما من منزليهما ومسقط رأسهما".