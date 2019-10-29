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رياضة

تعرف على تشكيل النصر وسيراميكا كليوباترا في دوري القسم الثاني

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:35 م
النصر وسيراميكا كليوباترا
النصر وسيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
تنطلق في الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، مباراة النصر في مواجهة سيراميكا كليوباترا على ملعب النصر ضمن الجولة الثانية بدوري القسم الثاني.

وأعلن سيد عيد المدير الفني للنصر تشكيل فريقه، وجاء على النحو التالي:

مصطفى حطيبه في حراسة المرمى وأسامة الليبي ودخير محمد وحمودة سمير واحمد حسين واحمد خليل ومحمد العطار ميدو وجودة أيمن ومؤمن عاطف وأحمد أشرف وبابا إبراهيم فاي.

فيما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا على النحو التالي: محمود شكري ومحمد جمال وطارق سامي وضياء قنديل وجاكوب وشادي حسين وحسني ذكي وخالد أحمد محمد وأحمد غنيم وعاشور الأدهم ومحمود إبراهيم.

ويحتل النصر المركز التاسع بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل سيراميكا المركز الأول برصيد ثلاث نقاط.
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